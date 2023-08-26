1453 Fatih Spor Kulübü Başkanı Servet Bağlar, kulüp olarak amaçlarının Türk futboluna yeni sporcular kazandırmak olduğunu ifade ederek, yetenekli çocuklara dokunmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalışan ve profesyonel kulüplere futbolcu yetiştiren 1453 Fatih Spor Kulübü Başkanı Servet Bağlar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 10-14 yaşındaki çocukları yetiştirip takımlara transfer olmasını sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Servet Bağlar, en büyük amaçlarının Türk futboluna yeni sporcular kazandırmak istediklerini söyledi.

Kulüp olarak amaçlarının yetenekli sporcuları keşfetmek olduğunu aktaran Bağlar, “Hemen hemen bütün takımların futbol okulları var. Bizim futbol okulumuz yok. Özellikle futbol okuluna gidemeyen yetenekli çocukları toplamaya çalışıyoruz. 1-2 sene eğitim verip profesyonel takımlara hiçbir ücret almadan gönderiyoruz. Yetenek olması önemli, bir de para olmaması önemli çünkü maalesef şuanda alt yapılar paralı olmaya başladı. Ben biraz buna karşı duruş yapmak istiyorum. Onun için parası olmayan fakir çocukları mümkün olduğu kadar hatta gerekirse sponsor olup onlara aylık bile bağlıyorum, okullarına destek veriyorum. Öyle bir çalışma içerisindeyim. Yıldız sporcu ortaya çıkarmak imkanı olmayan çocuklara imkan sunmak bizim amacımızdır. Şu Anda bizim alt yapımızda iki tane çocuğu profesyonel takımlara veriyoruz. Birisi Eyüpspor diğer ise Erokspor, Beşiktaş'ın alt yapı seçmelerine gidecek bir kardeşimiz var. Bu kulübü şu anda kulübün altyapı sorumlusu olan oğlum Ömer Seyfeddin BAĞLAR için aldım. Başkanlığı seneye kendisine devredeceğim. “dedi.

AFRİKA’DA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Afrika’da protokol kapsamında devam eden çalışmaları da anlatan Bağlar,” Ben 2009 yılından bugüne Afrika’ya gidiyorum. Kayserispor ve Antalyaspor adına gittim. Devamlı da gidip geliyorum orada yetenekli çocukları bulmaya çalışıyorum. Orada da Akosombo Futbol Kulübü ile işbirliği içerisindeyiz. Yetenekleri ilk önce oraya daha sonrada buraya getirmek istiyoruz. İmzaladığımız protokol Türkiye’de fazla olmayan bir şey. Ben Fildişi’nde 1-2 tane futbolcu buldum. Onlar ilk önce İtalya’ya sonra İngiltere’ye gittiler. Onlar kendi ülkelerine çok yardım yapıyorlar. Bu yüzden bu tarz oyuncuların sayıları biraz daha fazlalaştırmak ve Afrikalı çocuklara dokunmak istiyorum. Afrika’da para olmadığı için yetenekli çocuklar çok çıkıyor. Sabah güneşin doğması ile birlikte sokaklarda, mahalle aralarında hep top oynuyorlar. Doğal yetenek de böyle çıkıyor. Bizim bin dolarımız, onlar için 1 milyon gibi bir şey çok değerli onun için onların ümidi, hayali futbolcu olup ailesini ve akrabalarını kurtarmak oluyor. Bende ilk gittiğimde çok üzüldüm onların yaşantısına onun için onlara dokunmak istiyorum. Ne kadar çok dokunursam o kadar kendimi mutlu hissediyorum. Hiçbir beklentim yok. “ diye konuştu.