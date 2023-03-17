Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar, Türk milletinin dünyaya gücünü gösterdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 bin 700 Boşnak'ın Çanakkale'de savaştığını belirtti.BALIKESİR (İGFA) - Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında açıklamayı yaptı.

İhtilaf kuvvetlerinin o dönem Osmanlıyı tamamen bitirmek için saldırırken Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının zor şartları altında adeta imkânsızın başarıldığı Çanakkale Zaferi’nin tarihte bir benzeri görülmemiş gerçek destan olduğunu belirten Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar şöyle devam etti:

"Türk ulusunun yok edilmesinin önünü kesmiştir. Türk milleti gücünü bütün dünyaya bu savaşla göstermiştir. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferiyle, Dünyaya Türk milletinin, Vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ortaya koymuştur. Bu zafer de o dönemlerde Osmanlı sınırları içerisinde olan birçok yerden olduğu gibi Sancak’tan da gönüllü gelen 15 bin700 Boşnak'ta Türk milletinin bağımsızlığı için kanını dökmüştür. Sancak’ta bulunan Novipazar’da kurulan askeri alım merkezine müracaat ederek Çanakkale Savaşı’na katılan dedelerimizle gurur duyuyoruz.Çanakkale, geçmişimize ait bir zafer olmakla birlikte asıl önemi Dünyaya birlik ve beraberliğimizin gücünü göstermiştir.Başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş kahramanlarımızı ve vatanını kendi canlarından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”