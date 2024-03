Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 15 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Tay 2: Ebabil Takımı, Gece Yüzüşü (Night Swim), Aile Çıkmazı, Kara Cin Laneti, Mükemmel Aile, Adaletin Eli (Red Right Hand), Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı (Detective Conan: Black Iron Submarine), Nisan, Neandria ve Bana Beni Anlat filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

İşte 15 Mart Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz’ın izinden giderek ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur…

Senaristliğini ve yönetmenliğini Bryce McGuire’nin üstlendiği Gece Yüzüşü (Night Swim), kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadının hikayesini konu ediniyor. Dejeneratif bir hastalık nedeniyle erken emekliliğe zorlanan eski beyzbol oyuncusu Ray Waller, kaygılı eşi Eve, ergenlik çağındaki kızı Izzy ve küçük oğlu Elliot ile birlikte yeni bir eve taşınır. Evin arkasında bulunan havuz çocuklar için eğlenceli olacakken Ray için de bir fizik tedavi olanağı sağlayacaktır. Ancak onlar böyle düşünürken evin geçmişindeki karanlık bir sır, aileyi kaçınılmaz terörün derinliklerine sürükler.

Haftanın komedi filmlerinden Aile Çıkmazı, yıllar önce gittikleri Mısır’daki kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Başarılı bir arkeolog olan Perihan, Mısır’da görevli olduğu kazıya kendisine yardımcı olması için kardeşi Fedai’yi de götürür. Ancak Fedai, ablasından gizli bir şekilde arkadaşı Ali Kemal’i de yanına alınca kıymetli hazinelerin akıbeti ikilinin insafına kalır. Ancak bir süre sonra Mısır müze müdürü El Sayed'den, Perihan'a bir telefon gelir. Yıllar önce kazıda bulunan eserlerin en değerlisinin sahte çıkmasıyla ailenin hayatı bambaşka bir hal alır…

Haftanın korku filmlerinden Kara Cin Laneti, ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Altı yaşındayken amcasının istismarına maruz kalan İnci, yaşadığı travmaların ardından üniversiteye başladıktan sonra iki farklı persona geliştirir. Biri arkadaşları tarafından sevilen, derslerinde başarılı, içine kapalı bir personayken diğeri ise şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları katleden bir personadır. Yılların intikamını almaya karar veren İnci, kısa film çekmek için arkadaşlarıyla birlikte amcasının oteline gider. Orada tuhaf, paranormal olaylar, kayboluşlar ve cinayetler yaşanır. İnci, bir yandan ağına düşürdüğü erkekleri katlederken bir yandan da amcası için plan yapmaya başlar.

Haftanın bir diğer komedi filmi Mükemmel Aile, kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor. Zeynep, hayatının hiçbir anında yanında bulunmayan ailesine hamile olduğunu söylediği sitem dolu bir mesaj gönderir. Aile üyeleri, bunca zaman yalnız bıraksalar da doğumda onun yanında olmak isterler. Doğuma yetişebilmek için İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola koyulan aile, yolculuk sırasında kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur. Geçmişte birbirlerini anlayamadıklarını fark eden aile üyeleri, bu süreçte kendi dünyalarındaki mutsuzluktan çıkıp, tek bir dünyada birbirlerine sarılarak Mükemmel Aile olmayı başarır…

Orlando Bloom, Andie MacDowell ve Garret Dillahunt’lı usta oyuncu kadrosuyla bizyona girecek Adaletin Eli (Red Right Hand), yaşadığı kasabayı ve ailesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Odim County'de yaşayan Cash, kısa bir süre önce yetim kalan Savannah'a bakarak sakin bir hayat geçirir. Ancak kasabayı yöneten kadın gangster Big Cat, Cash'i yeniden kendisini için çalışmaya zorlar. Ailesini ve kasabayı korumak için her şeyi yapmaya hazır olan, hatta öldürmeyi bile göze alan Cash için bu yolculuk gün geçtkçe zorlaşır. İyi ve kötü arasındaki çizgi bulanıklaştıkça Cash kendisini bir kabusun içerisinde bulur.