Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon 77 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon 77 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Destek ödemesinde en yüksek payı 1 milyar 238 milyon 179 bin TL ile Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği aldı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TC numaralarına göre desteklerin hesaplara aktarım tarihlerini açıkladı.