15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıl dönümünde, Konyalı koleksiyoner Mehmet Şimşek, anlamlı bir projeye imza attı.KONYA (İGFA) - Konyalı koleksiyoncu göz kamaştırıyor.

“Aydede” olarak tanınan Şimşek, hain darbe girişiminden sonra bastırılan 15 Temmuz paralarını toplayarak, şehitler anısına Türkiye haritası görselini oluşturdu. Bu görsel, Mevlana Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Şimşek’in hayatı, koleksiyonculuk aşkı ve bu özel projeyle ilgili duyguları, hem hikayesinin hem de koleksiyonunun değerini artırıyor.

3 Aralık 1956 tarihinde Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Mehmet Şimşek, ilkokulu üçüncü sınıfa kadar Kadınhanı’nda okudu; dördüncü sınıfta ise ailevi sebeplerle Konya’ya taşındı. Bu süreçte koleksiyon yapmaya ilgi duymaya başlayan Şimşek, öncelikle pullarla başladığı koleksiyonculuk serüvenine kibritlerle devam etti. Ancak çocukluk yıllarında biriktirdiklerine sahip çıkamayan Şimşek, babasının vefatıyla 1971 yılında genç yaşta çalışma hayatına atılmak zorunda kaldı.

Ancak 2015 yılında koleksiyon sevdam tekrar alevlendi ve farklı türlerde 10’dan fazla koleksiyon yapmaya başladım. Özellikle yurtdışından (Hindistan, İran, Yunanistan, Bangladeş vb.) kibrit koleksiyonumu genişlettikçe heyecanım arttı. Son yıllarda Darphane’nin çıkardığı hatıra amaçlı paralara olan ilgim arttı. Özellikle 15 Temmuz Şehitleri Anısına çıkarılan parayı gördükten sonra bu parayla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim ve hazırladığım pano ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden demokrasi şehitlerine adanan projeyi büyük bir özveriyle hayata geçirdi. 251 adet 15 Temmuz parası toplayan Şimşek, her bir parça ile Türkiye haritasını tamamladı. Hain darbe girişiminin unutulmaması ve şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla hazırlanan bu özel koleksiyon, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Sergi açılışında konuşanŞimşek, “Bu koleksiyonu oluştururken amacım, 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak vatanı koruyan şehitlerimizi anmak ve onların hatıralarını yaşatmaktı. Her bir paranın Türkiye haritasında bir yeri olması, şehitlerimizin bu vatanın her karış toprağında iz bıraktığını göstermektedir,” diyerek duygularını ifade etti.

Vatandaşlar, Mevlana Meydanı’nda sergilenen bu özel koleksiyonu ilgiyle incelerken, Mehmet Şimşek’in bu anlamlı projesi vesilesiyle 15 Temmuz şehitleri bir kez daha anıldı. Sergi, bir gün sürdü ve yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.