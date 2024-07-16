Tüm Türkiye’de olduğu Bursa’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığının ve cumhuriyetin kazanımlarına sımsıkı sahip çıkma kararlılığının en somut göstergesidir” dedi.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıldönümünde, şehitler Bursa’da da farklı programlarla anıldı. Bursa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, şehitleri dualarla andı. Bursa protokolü daha sonra Pınarbaşı Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı ve şehit yakınları ile bir araya gelindi. 15 Temmuz fotoğraf sergisi ise Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Ulucami’de ise şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda demokrasi ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Heykeli önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüşe, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam etti. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin tek tek okunduğu program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Vali Mahmut Demirtaş, o karanlık geceyi aydınlığa, sabahı ferahlığa kavuşturan şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, şehadeti göze alarak hainlere karşı mücadele eden gazileri minnetle andığını dile getirdi. 15 Temmuz’un her şeyden önce kahraman Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, bu yıl ‘milletin zaferi’ temasıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde 15 Temmuz zaferini her yönüyle anlattıklarını belirtti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, DEMOKRATİK VE LAİK BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiçbir gücün milletin iradesinin üstünde olmadığını söyledi. Milletin iradesine karşı yapılan darbenin, milletin zaferiyle sonuçlandığı günü andıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “8 yıl önce şehit düşenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. İyi ki vardılar. Milletimizin darbelere karşı nasıl dayanışma gösterdiğini o gece hep beraber gördük. O günkü o insanlara selam olsun. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimizin korunması için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığının ve cumhuriyetin kazanımlarına sımsıkı sahip çıkma kararlılığının en somut göstergesidir. O gece milletimizin iradesine, haklarına ve özgürlüklerine yönelik hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, güçler ayrılığı ilkesine dayanan demokratik ve laik bir hukuk devletidir. Bu ilke demokrasimizin teminatı ve güvencesidir” diye konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ SAVUNMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Güçler ayrılığının yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olarak çalışması anlamına geldiğini hatırlatan Başkan Bozbey, bu dengenin özgürlüklerimizin ve adaletin de koruyucusu olduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesinin aynı zamanda bu ilkenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Başkan Bozbey, güçler ayrılığının sadece hukukun üstünlüğü değil, aynı zamanda bireylerin hak ve özgürlüklerinin de güvencesi olduğunu ifade etti. Bu ilkeye sahip çıkmanın, demokrasiye, adalete ve cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Cumhuriyetimizin kazanımları, halkımızın refahı, eşitliği ve özgürlüğü için büyük önem taşımaktadır. Eğitimde, sağlıkta, sanayide ve teknolojide elde ettiğimiz başarılar, demokratik ve laik bir düzenin meyveleridir. Bu kazanımlar milletimizin azmi, çalışkanlığı ve birlik ruhuyla elde edilmiştir. Bizler bu değerlere sahip çıkarak onları korumak ve geliştirmekle yükümlüyüz. Bugün burada cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerine saldıranlara karşı her zaman uyanık ve bilinçli olacağımızı ilan ediyoruz. Dün nasıl her türlü darbelere karşı çıktıysak, darbelere nasıl boyun eğmediysek bugün de yarın da asla boyun eğmeyecek, demokrasiyi, adaleti, milletin egemenliğini ve lTürkiye Cumhuriyeti’ni savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetle daha aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum” dedi. Protokol konuşmalarının ardından program, ‘Türkiyem Benim’ adlı tiyatro gösterisi, Hayati İnanç şiir dinletisi, Arslanbek Sultanbekov konseri ve 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleriyle devam etti. 15 Temmuz programı, gece tüm camilerde selâ okunmasıyla ve dua edilmesiyle sona erdi.