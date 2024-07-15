HAK-İŞ Konferadasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkan milletimizin zaferini bir kez daha duyurmak için tüm teşkilatımızla birlikte sahada olduklarını ifade etti. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) -15 Temmuz hain darbe yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan HAK-İŞ Konferadasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli,15 Temmuz darbe girişimini önlemek için milletimizin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut oldugunu söyledi.

15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına “demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi” olarak yazıldigina dikkat çeken Adibelli", 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir"dedi.

​HAK-İŞ Konfederasyonu, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele ettigini kaydeden Adıbelli", 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de millet iradesinden yana tavır almış, demokrasi yolunda şehit ve gaziler vermiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş ve onlarca üyemiz de gazi olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.Bugün de HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak Üye Sendikalarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte 15 Temmuz’u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde dualarla anıyoruz.

15 Temmuz’da, Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" şeklinde açıklamada bulundu.