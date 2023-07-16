Hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Çayırovalılar, demokrasi nöbeti için bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Çayırovalılar, Türkiye Yüzyılının kahramanlarını andı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Çayırova’da bir araya gelen kent protokolü ve ilçe sakinleri, demokrasi için tek yürek olduklarını bir kez daha gösterdi. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, siyasi partilerin ilçe başkanları ve il yöneticileri, STK temsilcileri, kent protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ilk olarak Şekerpınar Şehitliği’nde başladı. Burada şehitlerimiz için dua eden protokol, daha sonra hep birlikte kent meydanında buluşarak, etkinlik alanına doğru demokrasi yürüyüşü gerçekleştirdi. Demokrasi yürüyüşünün akabinde Çayırova Polis Karakolu önünde buluşan heyet 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşama gözlerini yuman 253 şehidimizi ve gazilerimizi andı.

“15 TEMMUZ DİRİLİŞİN SEMBOLÜDÜR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan anma programına Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam edildi. Kur’an tilavetinin ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında, “15 Temmuz; bu milletin yeniden dirilişinin, şahlanışının sembolüdür. Zira o gece asil milletimiz, aziz vatanımızın istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilmiş ve vatanına, bayrağına, ezanına, topraklarına sahip çıkmıştır.

Nasıl ki 100 yıl önce bu kahraman milletimiz yedi düvele karşı vatanını savunduysa, 15 Temmuz’da da istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. 100 yıl önce bu topraklar nasıl bize vatan kılındıysa, 15 Temmuz’da da nice yiğitler Türkiye Yüzyılının kahramanları olmuştur. 100 sene önce Anadolu’yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne ve tüm işbirlikçilerine meydanları, sokakları dar etmiştir. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbim, bu millete bir daha 15 Temmuz vari acılar, travmalar yaşatmasın” dedi.