Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında haince vurularak şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Emniyet Müdürü Dursun Acarın memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyünde yaşayan annesi Fatma Acar, babası Nebi Acar ve eşi Özgül Acar'ı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Dursun Acarın Türkiyenin demokrasi mücadelesinde canını feda eden isimlerden biri olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi.

Uraloğlu, şehit ailesinin acısını paylaştığını belirterek, 15 Temmuz gecesi Türkiye için canını ortaya koyan kahramanların tüm Türkiyenin kalbinde yaşadığını söyledi. Türkiyenin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Uraloğlu, "Şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, Milli birliğimize, özgürlüğümüze ve irademize karşı gerçekleştirilen bu kalkışmada gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatan evladımıza Allahtan rahmet diliyorum. Milletimizde 15 Temmuz direninin feraseti ve dik duruşu oldukça kimse bu devlete diz çöktüremeyecektir, bileğimizi bükemeyecektir" dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Dursun Acarın anısını yaşatmak için hazırlanan özel odasını da ziyaret ederek anı defterine duygularını yazdı.