Hain darbe kalkışmasının ardından 29 gece süren demokrasi nöbetlerinde bir an olsun meydanı bırakmayan İnegöl halkı, karanlık gecenin milletin kahramanlık destanıyla aydınlığa döndüğü 15 Temmuz’un 7’nci yıl dönümünde de meydanları doldurduBURSA (İGFA) - Hain darbe kalkışmanın 7’nci yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü düzenlenen anma etkinliklerinde de sahnede yine milli iradenin kadim nöbetçileri Türk Halkı vardı.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İnegöl’de de tüm halk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak geçirdi. Tıpkı darbe kalkışmasının yaşandığı gece gibi binlerce vatansever sokaklara indi, yapılan kalleşliği unutmadığını ve her daim milli iradeye sahip çıkmak için hazır beklediklerini gösterdi.

İnegöl’de Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyu sürdü. Şehitlik ziyareti ile başlayan programlar sırasıyla; Gaziler Derneği ziyareti, şehitler için mevlit programı, Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz fotoğraf sergisi ile devam etti.

Gündüz yapılan etkinlikler sonrası akşam da meydanlar doldu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına 7’den 77’ye her yaştan birey katılım gösterdi. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkan, yönetici ve mensupları ile vatandaşlar programa katıldı. Bayrağını eline alanın meydana koştuğu Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde; kadını erkeği, yaşlısı genci herkes birlik ve beraberlik mesajları vererek caddeleri doldurdu.

Program sırasında alanda toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için, bugünü yad etmek, hatırlatmak için yine meydanlardayız. Bildiğiniz gibi bundan tam 7 yıl önce bu meydanlarda hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. 251 şehit verdik, 2731 gazi verdik. Bunları hepsi bu toplumun içerisinden çıktı. Ve biz inşallah 15 Temmuz gününü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Söylenebilecek o kadar çok şey var ki. Bizlere düşen bu yaşananları unutmamak, unutturmamak. Bir daha aynı şeyler yaşanacak olsa, buradaki tüm vatandaşlarımız eminim ki şehit olmaya da gazi olmaya da hazırlar. Ben bunu biliyorum. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Şehrimizde de iki 15 Temmuz gazimiz var. Şunu özellikle yeniden ifade etmek istiyorum; bir ve beraber olmak durumundayız. Bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep birlikte büyük Türkiye olalım” dedi.

Kaymakam Eren Arslan da, bugün milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, milli birlik ve beraberlik şuurunu hafızalarımızda canlı tutmak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak adına bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz’a dair video gösterimi ile devam eden programda, daha sonra İnegöl Tarihi Mehteri sahne aldı.

Söylenen marşlarla alandaki kalabalığa büyük coşku yaşatan İnegöl Tarihi Mehteri, muhteşem gösterisiyle alkış topladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz’e geceye sağladıkları katkı nedeniyle hediye takdimi gerçekleştirdi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Mehterin ardından Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Oğuzhan Aydın sahneye çıktı. Aydın, “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” konulu anlatımıyla 15 Temmuz’a dair önemli anekdotlar paylaştı. Söyleşiyi, alanı dolduran kalabalıkta ilgiyle dinledi. Söyleşi sonunda Kaymakam Eren Arslan, Doç. Dr. Aydın’a gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

AZERİN KAHRAMANLIK EZGİLERİYLE İNEGÖL’E UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Saatler 23.00’ı gösterdiğinde ise Azerbaycan Devlet Sanatçısı unvanını taşıyan Azerin sahneye çıktı. Coşkulu kalabalığı alkışları arasında sahneye gelen Azerin, seslendirdiği kahramanlık ezgileri ve eşsiz sesiyle İnegöl’ün 15 Temmuz coşkusuna coşku kattı. Demokrasi zaferinin yıl dönümünde enerjisi ve seslendirdiği eserlerle alkış toplayan Azerin, eserlerin arasında anlatımlarıyla Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve iki devlet tek millet vurgusuna sık sık değindi. Konser sonunda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sanatçıya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

Konser sonrası Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua ve son olarak salaların okunmasıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları son buldu.