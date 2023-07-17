Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık ve atletizm branşı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Uludağ zirve tırmanışı gerçekleştirerek şehitleri dualarla andı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık ve atletizm branşı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uludağ zirve faaliyeti gerçekleştirdi.

Zorlu tırmanışta zirvede yapılan dualarla şehitler anılırken aynı zamanda Kastamonu’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yapılan yol bisikleti yarışında da İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM sporcusu Cüneyt Özendik 3’üncü oldu.

DAĞCILAR YÜRÜYEREK, ATLETİZMCİLER KOŞARAK ZİRVEYE ÇIKTI

Uludağ Oteller Bölgesinden başlayan etkinlikte öğle saatlerinde sporcular zirveyi görürken, atletizm sporcuları koşarak, dağcı sporcular ise yürüyerek performans sergiledi.

Bursa’dan farklı dağcılık kulüplerinin de katıldığı faaliyette zirve töreni oteller bölgesine dönüşle sonlandı.