Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. SAKARYA (İGFA) - Yapılan açıklamaya göre Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde belediye toplu taşıma araçları ile seyahat edebilecek.

Ayrıca o gün Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklere de vatandaşlar toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilecek.

MİLLETİN ZAFER BULUŞMASI

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı, gözünü dahi kırpmadan meydanlara koştuğu o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs ile ulaşımlar ücretsiz olacak. Demokrasi Meydanı’nda şehitlerimizi yâd edecek, milletimizin zafer buluşması için yine meydanlarda olacağız. Tüm Sakarya’yı Demokrasi Meydanı’na bekliyoruz” denildi.