Bursa'da, 15 Temmuz'da tankın altında kalarak ezilen ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilendi.BURSA (İGFA) - Araç, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde kullanılan tankın altında kaldıktan sonra bu hale geldi.
15 Temmuz'un simgelerinden biri haline gelen araç, 8 yıldır çeşitli alanlarda sergilenerek ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Söz konusu ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, o gece yaşananların bir simgesi olarak geçtiğimiz hafta boyunca sergilendi. Araç sahibi Fatih Çiftçi’nin kaleme aldığı bilgilendirme yazısı, ziyaretçilerin 15 Temmuz gecesinin hatıralarını canlandırmasına yardımcı oluyor.
Kaynak: igf