15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yılında, Türkiye genelindeki 90 bin camide saat 00.13’te eş zamanlı sela okundu. Ankara Kocatepe Camii’nde sela Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okundu.ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelinde 90 bin camide 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te eş zamanlı sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen programlar kapsamında, 2016’daki FETÖ darbe girişimine karşı milletin birlik ruhunu güçlendiren sela sesi, tüm il ve ilçelerde yeniden yükseldi.

Ankara’daki Kocatepe Camii’nde sela, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okundu ve başkent semalarında yankılandı.

https://twitter.com/diyanetbasin/status/1945230312851530133

Sela, 15 Temmuz gecesi millete manevi güç veren ve ihanete karşı direnişi simgeleyen önemli bir unsur olarak anıldı.