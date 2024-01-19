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15 yıl önce başlatılan kentsel dönüşümde hasret tapuların alınmasıyla sona erdi. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5. Etap 52681 Ada 1 Parselde tamamlanan, 166 adet konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - 15 yıldır Mamak'taki yuvalarından ayrı kalan hak sahipleri bir bir yeni evlerine kavuşuyor.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 5. Etap 52681 Ada 1 Parselde tamamlanan 166 konutun tapu dağıtım ve anahtar teslim töreni, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tapu dağıtım ve anahtar teslim törenine ABB Meclis Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: "BİR İNSAN BİR İŞİ YAPARKEN ÖNCE BORCUNU ÖDEMESİ LAZIM"

Törende konuşarak hak sahiplerine seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün önemli bir gün… Seçildiğimiz andan itibaren her şeyden önce bir borçla karşılaştık, belediyenin kendi borçlarını kastetmiyorum. 2008 yılından itibaren söz verilmiş... Demişler ki; ‘2-3 yıl içerisinde size konutlarınızı teslim edeceğiz’ ama maalesef bunlar teslim edilmemiş. Maalesef parayı başka yerlere harcamış. Daha öncelikli iş olarak görmüş. Bir defa bir insan bir işi yaparken önce borcunu ödemesi lazım öyle değil mi? Başka şeylere, hayali projelere, çöp projelere borcunuz varken para ayıramazsınız. Yani sizin sağa sola komşularınıza iş arkadaşlarınıza, esnafa, bankalara borcunuz varken gidip 5 yıldızlı otellerde tatil yapamazsınız. Dolayısıyla gelir gelmez bu mağduriyeti gördüğümüz için öncelikli olarak borçlarımızı ödemek istedik” diye konuştu.

Yavaş, 15 yıllık bir mağduriyetin söz konusu olduğunun altını çizerek, “15 yıl oldu sizi evlerinizden çıkarttılar ve 2-3 yıl içerisinde yerleştireceğiz dediler. Komşular birbirinden koptu, çoluk çocuk birbirinden ayrıldı ve bu süre zarfında ne oldu? İnsanlar sağa sola dağıldılar bir beklenti içerisinde acaba evlerimiz ne zaman yapılacak diye beklentilere girdiler. Komşuluklar bitti, akrabalıklar uzaklaştı ve dolayısıyla bu beklenti bizim dönemimize kadar geldi. Biz bir an evvel bunları yapalım diye biliyorsunuz 1-2 yıl önce tam 4 bin konutun temelini attık. 4 bin kontunun o günkü maliyeti, 2 milyar liranın üzerindeydi. Şöyle bir şansızlık oldu; ekonomik sıkıntının artması nedeniyle hükümetimizin çıkardığı bir kararname ile müteahhitlere vazgeçme hakkı tanındı. Müteahhitlerde maalesef maliyetlerin artmasıyla iflas edeceklerini düşünerek yarım bıraktılar, kanuni bir haktan yararlandılar. Ama bizde dedik ki biz devam edeceğiz. Başka projelere para ayıracağımıza öncelikle bunlara devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz insan, önceliğimiz mağduriyeti ortadan kaldırmak” diye konuştu.

YAVAŞ: "ANKARA HALKINDAN ALDIĞIMIZ PARAYI ANKARALIYA HARCAYAMA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara’da kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını vurgulayan Yavaş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Eskiden Ankara halkının parası böyle boş projelere aktarılırken gördüğünüz gibi özellikle pandemi döneminde Ankara’da kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Herkese ulaştık. Bir yandan esnafımızı desteklerken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin hepsinin yanında olduk. Zaman zaman soruyorlar ‘herkese böyle destek oluyorsunuz’ evet destek olmaya da devam edeceğiz. Hem de borcumuzu ödeyeceğiz çünkü harcadığımız para sizlerden aldığımız para ve Ankara halkından aldığımız parayı Ankaralıya harcayama devam edeceğiz. Ankara halkının parası artık yurt dışına bitki alınmaya gitmiyor. Ankara’nın çiftçisine tohum oluyor, topraktan bereket olarak fışkırıyor. Çiçekler yine Ankara halkının dar gelirli ailelerine ürettirilip onlardan alıp Ankara’yı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Varımız yoğumuz seçimden önce verdiğimiz söz gibi Ankara halkını zengin etmek. Başka projelere harcayacak beş kuruşumuz yok. Ben bu paraları harcarken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesini harcarken, cebimdeki parayı harcarken nasıl israf etmiyorsam, boş projelere sarf etmiyorsam Belediyenin parasını da aynı şekilde kendi param gibi değerlendiriyorum. Çünkü bu harcadığımız para sizin bana emanet ettiğiniz para. Emaneti de kalkıp boş projelere harcayacak halim yok. 3 tane burada alt geçit yaptık anayol üzerinde Kırıkkale ve Karadeniz tarafına giden yolları rahatlattık. Şunun da müjdesini vereyim; 2 gün önce metronun ihalesini yaptık. Ancak ihaleye 2 misli fiyat geldi. Dolayısıyla o ihaleyi iptal edip, yeniden 1 ay içerisinde yeni ihaleye de çıkacağız. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’mizi de inşallah yakında açacağız. Mamak’a şimdiye kadar yaptığımız hizmetler artarak inşallah devam edecek.”

YAVAŞ: “FARKIMIZ SİZLERDEN ALDIĞIMIZ PARAYI SİZE HARCAMAK”

Her projeye dava açıldığına da konuşmasında yer veren Yavaş, “Bugün 166 adet konut sizlere teslim edilecek. Cenab-ı Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Üzüntüm şudur; maalesef vefat edenler var, göremediler bugünleri. Bunun müsebbibi kim? Yani elinde imkân varken, elinde para varken bu borcu ödemek yerine gidip çalışmayan projelere para yatırıp ondan sonra ben Ankara’ya proje yaptım diyenler değil midir? Farkımız bu… Farkımız sizlerden aldığımız parayı size harcamak. Öncelikli olarak borcumuzdan kurtulup bu insanların mağduriyetini ortadan kaldırmak… Yapılan her projeye dava açanları biliyorsunuz. Yine Dikmen Vadisi’nde böyle bir projeye girdik. Belediyemizin şirketi yapıyor müteahhit yapmıyor. Dikmen Projesi’nin de temelini attık işe başladık. PORTAŞ bunları yapamaz diye yürütmeyi durdurma kararı aldılar, inşaatı durdurdu. Yani demek istiyorlar ki ‘biz yapmadık ama sizde yapmayın ki bak onlarda yapamıyor diyelim’ diye… Sonuçta 2-3 aylık gecikme oldu mahkeme dedi ki; ‘Belediye kendi şirketine bunları yaptırabilir’ bine yakın hak sahibinin konutunu yapmaya devam ediyoruz. Geri kalanları içinde inşallah önümüzdeki dönem kendi dönemimiz içerisinde Ankara’da bir tane borcumuz olan hak sahibi kalmayacak benim önceliğim budur” ifadelerini kullandı.

“BEN ÖNCEKİ DÖNEM ADINA DA ÖZÜR DİLİYORUM”

Hak sahiplerine aileleriyle birlikte huzur içerisinde evlerinde oturmalarını dileyen Yavaş, “Ne projen var diyorlar ya; benim projem Mamak’taki ve Ankara’nın diğer bölgelerinde bütün hak sahiplerine olan borcumuzu ödemek en büyük projem budur. Bugün anahtarlarını vereceğimiz dairelerde hak sahiplerinin aileleriyle birlikte huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde çoluklarıyla çocuklarıyla Cenab-ı Allah ne kadar ömür verdiyse sonuna kadar hep birlikte oturmalarını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun, üzgünüm sizleri mağdur ettiğimiz için ben önceki dönem adına da özür diliyorum. İnşallah bundan sonra mutlu bir şekilde oturmaya devam edersiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum” açıklamalarında bulundu.

ÇANKAYA: “BU İNŞAATLARIN MALİYETİ TAMAMEN BELEDİYEMİZ ÖZ KAYNAKLARI İLE BÜTÇEDEN KARŞILANMAKTADIR”

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya’da konutlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugün burada teslim edeceğimiz 166 adet konutun, yıllar önce, ilk sözleşmesini yapan, ancak bugün aramızda olmayan 46 hak sahibimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları Cennet olsun. Onlar konutlarının teslimini göremediler ama bugün burada eşleri, çocukları ve torunlarına konutları teslim edeceğiz. Sizlere Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve teslimini yapacağımız bu konutlar ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 2008 yılında başlatılan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, bugüne kadar 14 bin adet konut sözleşmesi yapılmış ama 2019 yılına kadar sadece 3'te 1'i 4.525 âdeti yapılıp teslim edilmiştir. Bugün 8.615 adet hak sahibi yaklaşık 15 yıldır konutların beklemektedir. 2019 yılından itibaren pandemi, ekonomik kriz ve her türlü engellemelere rağmen, bütün etaplarda yoğun bir planlama, tasarım, projelendirme çalışmalarını yürüterek, 2021 yılında 4.059 adet konut inşaatının temelini attık, bu inşaatlar devam etmektedir. Bugün teslim edeceğimiz 166 adet konutla birlikte, toplam 782 adet konutu, en geç 3 ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Geriye kalan 3.277 adet konutun tamamını da 2024 yılı içerisinde tamamlayıp, teslim etmeyi hedefliyoruz. Devamında, toplam 4.332 adet konutun inşaatına da bu yıl içerisinde etaplar halinde başlamayı hedeflemekteyiz. Şu anda teslimini yaptığımız ve adını 100. Yıl Sitesi olarak belirlediğimiz, 3 bloktan oluşan 166 adet konut, 3+1 100 m2 büyüklüğünde olup, üst kalite standartlarında malzeme ve işçilikle yapılmıştır. Ebeveyn banyosu, 3 adet WC, banyo, kullanışlı mutfak, konforlu iç mekân tasarımları mevcuttur. Tüm altyapı elektrik, su, doğal gaz vb. tesisi kullanıma hazırdır. Bilinmesi gereken en önemli husus bu inşaatların maliyeti tamamen belediyemiz öz kaynakları ile bütçeden karşılanmaktadır”

Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya ise, “2019 yılının Mayıs’ın 14’ünde Sayın Başkan’ımızın Mamak muhtarlarıyla yapmış olduğu toplantıda kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılarımızı söylediğimizde bana şu sözü vermişti; ‘Muhtarım senin orada kentsel dönüşümü bitireceğim ve eziyet çeken ve evlerini bekleyen insanlara evlerini teslim edeceğim’ sözünü vermişti. Koca yürekli başkanıma mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HAK SAHİPLERİNDEN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yıllar sonra evlerine kavuşan hak sahiplerinin bazıları sevinç gözyaşı dökerken bazıları da mutluluktan oynadı. Ortadan kaldırılan mağduriyet sonrası anahtarlarına kavuşan hak sahipleri memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yılmaz Çevikaslan: “Sevinçliyiz, mutluyuz. 15 yıllık bir süreç var. Sonunda bugün evimizin anahtarını aldık. Geride kalan hak sahipleri için de Mansur Yavaş’a sonsuz destek veriyoruz. Çünkü bunu yapacak olan tek kişi Mansur Yavaş’tır. Çok teşekkür ederiz.”

-Zerrin Tekin: “13 yıldır evimizi bekliyoruz. Sürekli kiralarda bekledik. Sonunda bugün kavuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz Mansur Yavaş’a. Çok teşekkür ederiz.”

-Hüseyin Aydın: “15 yıldır bekliyoruz. Çok zorlandık. Kiraların durumu ortada, çoğu vatandaş perişan oldu. Artık şimdi evimizi aldık, çok şükür evimize kavuştuk. Mansur Başkan’a çok teşekkür ederiz. Diğerleri gibi bizden tapu parası da almadı, tapu anahtar teslim dendi. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama artık bitti Mansur Başkan’a çok teşekkür ederiz, işi gücü rast gitsin.”

-Mahbup Elyıldırım: “Anahtarımı almaya geldim, 78 yaşındayım, hepinize dua ediyorum. Mansur Başkan’a çok teşekkür ederim.”

-Hayrullah Hakyer: “10 seneyi geçti, evimizi bekliyorduk. Sonunda Mansur Başkan’ımız işe el attı. Çok şükür bugün anahtarlarımızı alıyoruz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.”

-Macit Erol: “En az 10 yıldır bekliyorum ne yazık ki. Sağ olsun Mansur Başkan geldi ve hemen bu işe başladı. 2-3 sene evlerimizi teslim etti. Çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz.”

- Azize Oktav: “Burası hepimizin çocukluklarının gençliklerinin geçtiği bir mekândı. Yaklaşık 15 yıldır bu anı bekliyoruz. Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Eğer o olmasaydı bugün bu evlerin yapılabileceğine ben ihtimal vermiyordum doğrusu o yüzden kendisine çok minnettarız. Sonuçta bizim hakkımız bu. Burada güzel bir inşaat oldu. Eşi benzeri yok bence TOKİ’lere benzemiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünleri gördüğümüz için de şükrediyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum kendisine. Ankara onu gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Değerini bilelim. Çok mutluyuz.”

-Fatma Arslan: “15 sene sonra... 1+1 evde oturdum yıllarca. Psikolojim bozuluncaya kadar zorladım. Kaynanam geldi hasta baktım, annem geldi baktım. ‘Sen 2 kişisin’ deyip 1+1 verdiler. 2 katlı gecekondu evim vardı bugüne geldik işte. 2009 yılından beri bekliyorduk.”

-Hamza Çevikaslan: “Epey bekledik ama sayın başkanımızın sayesinde güzel bir haber aldık. 2023 yılında yaptıralım dediler eksik olmasınlar hem biz inancımızı onayladık hem de başkanımız verdiği sözün tam peşinden geldi. Bu kadar beklememizin ekmeğini yiyoruz. Ben 80 yaşındayım 20 yıldır bekliyoruz. Eksik olmasın Başkanımızla devam edeceğiz, peşindeyiz.”

-Kadriye Gültekin: “2008’de verdik. Sonra eşim kanser oldu. Rahmetli oldu göremedi. Çok çektik. Allah Mansur Yavaş’tan razı olsun. Her zaman yanımızda bize çok yardım etti. Allah razı olsun, Allah yolunu açık etsin.”

-Rıza Alıç: ‘’13 yıldır bu anı yaşamayı bekliyorum bizler için büyük bir mutluluk evlerimizi teslim alacağız. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum.’’

-Satılmış Aydemir: ‘’13 yıllık bekleyişimiz sona erdi bugün yeni evimize kavuşuyoruz. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz.’’

-Yasin Kara: ‘‘Yıllardan beri yeni evimize kavuşmayı bekliyoruz kira ödemekten sıkılmıştık. Mansur Başkan’ımızdan Allah razı olsun inşaatları bitiriyor kendisine teşekkür ediyorum seçimlerde de başarılar diliyorum.’’

-Yaşar Çetin: ‘‘6 kardeş olarak 10 yıldır bu anı bekliyoruz bugün 3 kardeşimiz evini teslim alacak çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.’’

-İlimdar Açıkyıldız: ‘‘15 yıldır bu anı bekliyorum Mansur Başkan’dan Allah razı olsun gerçekten çok kaliteli bir insan dürüst bir şekilde çalıştı nice zorluklara göğüs gererek buraları bu hâle getirdi.’’