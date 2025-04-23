Çankırı Belediyesi, Uzunyol’da restore edilen Çankırı Kültür Evi’nde yöresel kıyafetler odası düzenledi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan biri olan tarihi ev içerisinde yapılan yeni odada Çankırı’nın giyim tarzını ve kültürel kimliğini yansıtan 150 yılı aşkın geleneksel kıyafetler ve takılar sergilendi.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırılı ailelerin bağışladığı yöresel ürünlerin de bulunduğu, eskiden Çankırı’da gündelik yaşamın nasıl olduğu, şehrin örf ve ananeleri hakkında bilgi veren Çankırı Kültür Evi, geleneksel kıyafetler odasıyla da beğeni topladı.

Eski Çankırı’da gündelik yaşamda kullanılan kıyafetler, zarafeti ve şıklığı ile dikkat çekti. Bindallıdan kaftana, hamam setlerinden takılara, gümüş kemerlerden taçlara kadar 152 ürünün sergilendiği yöresel kıyafetler odasında en eski parçalar arasında, 150 yıllık geçmişe sahip olan ve bekar kızların kına gecelerinde giydiği kaftan ile yaklaşık iki asırlık takılar yer aldı.

Geçmişte yaşanan hayatın günlük rutini hakkında ziyaretçilere önemli bilgiler veren kıyafetlerin, unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerini geleceğe taşıdığını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Kültür Evi’nde yer alan her detayın geçmişten günümüze Çankırı kültürü hakkında yeni kaynaklar oluşturmak, bu kültürü koruyarak gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.