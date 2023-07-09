Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Olağanüstü Genel Kurul'a katılan 535 delegenin tamamının oyunu alarak Genel Başkanlığa seçildiANKARA (İGFA) - Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifası sonrasında olağanüstü genel kurul bugün gerçekleştirildi.

Seçimli genel kurula tek aday olan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, oybirliği ile genel başkan seçildi.

155 yıllık merhamet çınarı Kızılay’ın olağanüstü genel kurulunda bir araya geldiklerini ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllü orduları ve çalışanlarıyla nefeslerinin yettiği son ana kadar depremzede kardeşlerin yanından ayrılmadıklarını belirterek, "Bugün hala bölgede yaraların sarılması için özverili yol arkadaşlarımız depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Bugün de olağanüstü genel kurulumuzla bir bayrak değişimi yapıyoruz. Biz Kızılaycılar olarak biliriz ki bizler hangi görevde olursak olalım Kızılaycılık ruhu bakidir, devam eder. Bizler Kızılay’ı bir kariyer değil, bir emanet olarak görürüz. Kızılay hepimizin emaneti" diye konuştu.

"Bu emanette 155 yılın birikimi, bu kurumdan fayda görmüş öksüzün, yetimin, mazlumun ve muhtacın duası var" diyen Prof. Dr. Yılmaz, "Bu emanette bugün ve gelecekte, ülkemizde ve dünyada yardım bekleyen insanların umudu var. Hepimizin önceliği bu emanete sahip çıkmak. Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizin dört bir yanında, dünyanın mazlum coğrafyalarında bizi bekleyenler var. Ve bizler, bizi bekleyenlerin gözünü yolda bırakmamaya kararlıyız. Gücümüz yardımseverlerin desteği, ihtiyaç sahiplerinin duasıdır. Buradan bir kez daha gönlü geniş bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kızılay’ın olağanüstü Genel Kurulu’na katılan eski Genel Başkan Kerem Kınık ise, büyük bir ailenin gönüllü neferi olarak her zaman katkı vereceğini belirterek,, 2015 yılında almış olduğu Kızılay yönetiminin ekonomik büyüklüğünü 30 kat büyüterek yeni genel başkana devrettiklerini söyledi.

Daha sonra Genel Kurul’a katılan delegeler oy birliği ile Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ı Kızılay’ın yeni genel başkanı olarak belirledi.

Yılmaz, kullanılan oyların tamamını alarak Kızılay’ın ilk kadın genel başkanı oldu.

155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olan Prof. Dr. Yılmaz, 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunuyordu.

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.