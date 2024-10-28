İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. İlk mesajları veren Ağıralioğlu, manası tüketilmemiş isim kalmadığını belirterek, iktidarın hasmı olmadığının altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Siyasi hayatına başlayan Anahtar Parti, Türkiye'nin 158'inci siyasi partisi oldu.

Kurucusu olduğu Anahtar Parti'nin (A Parti) tanıtım programında konuşan Yavuz Ağıralioğlu, ''Memleketin sorunları çözümsüz değil. Ben bir iktidar hasmı değilim. Siyaset bizim için iktidarla bir bilek güreşi alanı değildir'' ifadelerini kullandı.

Uzun iktidar döneminde canı çıkmamış kelime, içi boşaltılmamış kavram olmadığına şahit olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Manası tüketilmemiş isim kalmadı. 'Adaletle kalkınma' ismiyle bulduk biz bu fakirliği. 'Cumhuriyet' halk ile buluşacaktı, ülke 'adaletle kalkınacaktı, 'Memleket', 'İyi'likle doğrulacaktı, 'Gelecek', gelecekle güçlü olacaktı, dertlerimiz derman bulacak, 'Saadet'le huzurla Yeniden Refah'a kavuşulacaktı... Bu kavram ve kelime yorgunluğunun, güzel güzel isimler bulup, güzel güzel konuşmalar yapıp, veciz veciz nutuklar atıp, harikulade programlar yazıp milletin bulduğu bu fakirliğin, milletin kahrına sebep olacağından bahisle, arkadaşlarıma dedim ki, "İsmi mukaddes, işi ismine yakışmaz sonuçlar gördü milletimiz yoruldu. Partimizin adı 'A Parti olsun" dedim. Arkadaşlarımın hepsinin gözünde, sukünetinde bir şey oldu, sizin gibi sustular. Herkesin kalbinde 'A Parti mi?' oldu. Alfabenin ilk harfinden başlayalım, yeniden başlayalım dedim. Bu A, onun A'sıdır dedim. Yüreklendirmeye çalışıyorum, onlar da sizin gibi şaşkın. Bu A, Anadolu'ya girdiğimiz Sultan Alparslan'ın A'sı, Diyar-ı Rum denilen bu vatanı Anadolu'ya dönüştürdüğümüz Anadolu'nun A'sı. Bin yıldır imparatorluklar kurduğumuz bu aziz vatanda, akılla, ahlakla, adaletle, azametle, adanmışlıkla kurduğumuz büyük medeniyetin A'sı. Bu A, yedi düvele diz çökmeyen, Türk yurdunun kapılarını Alparslan ile açıp, Atatürk ile mühürlediğimiz çelikten iradenin A'sı. Bu milletten gayrısına hesap vermez, borçluluk kabul etmez, adanmışlığımızın A'sı." diye konuştu.

Açıklamalar sonrasında parti resmi sosyal medya hesabından da "Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin A Planı ve Problemleri Çözecek Anahtarı! Partimiz, Türk Milleti'ne Hayırlı Olsun!" diyerek partinin logosunu paylaştı.