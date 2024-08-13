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Yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı. ANKARA (İGFA) - Olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin haber TBMM Başkanlığı'ndan duyuruldu.

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