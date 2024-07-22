İçişleri Bakanlığı, son 4 gündür 16 ilde FETÖ’ye yönelik son süren 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - FETÖ’cülere göz açtırmayan İçişleri Bakanlığı'nın bir süre önce başladığı "Kıskaç" operasyonlarının 23'üncüsü son 4 gündür 16 ilde düzenlendi.

Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda sürdürülen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1815393265887174858

Bakan Yerlikaya, aziz milletinn duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçiklerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.