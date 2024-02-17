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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı" dedi.

Yerlikaya operasyonu şöyle anlattı: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen 'Bozdoğan-2' operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis- işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."