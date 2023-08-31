Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençlerin yararlandığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında son 8 ayda 91 bin gence eğitim verildiğini belirterek, programa bugüne kadar 1,6 milyon kişinin katıldığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçirdiklerini belirterek, Evlilik Öncesi Eğitim Programının, biri “Eğitici El Kitabı” olmak üzere “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” başlıklarını içeren toplam 4 kitaptan oluştuğunu kaydetti.

“EĞİTİMLER, UZMAN EĞİTİCİLER TARAFINDAN VERİLİYOR”

Bakan Göktaş, program kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler verildiğini ifade ederek, “Eğitimlerle gençlerin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmeleri, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli temel iletişim ve yaşam becerilerini kazanmalarını sağlıyoruz. Alanında uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimlerden evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor. Bu kapsamda son 8 ayda 91 bin gence eğitim verildi. Programın yürütülmeye başladığı tarihten bugüne kadar ise Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 1,6 milyon kişi katıldı.” diye konuştu.

Bakan Göktaş, Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nı yaygınlaştırmak ve fonksiyonelliğini sağlamak amacıyla eğitici eğitimlerinin artırılmasından paydaşlarla iş birliğine kadar pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Evlilik Öncesi Eğitimin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Bakanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim alan gençler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Belediyeler, İl Müftülüklerinden hizmet alan gençlere yönelik eğitimler verildiğini söyledi.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı için ‘Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ anlayışıyla Bakanlık olarak ailenin korunması ve güçlenmesi için aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyetleri devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Evlilik çağındaki gençlerimizi evlilik konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı yuvaların temellerinin atılmasına destek olmak üzere evlilik öncesine yönelik eğitimlerimizi ülkemiz genelinde daha fazla yaygınlaştıracağız. Ayrıca eğitim içeriklerini zenginleştirmek, daha etkin ve sürdürülebilir eğitimler sunmak amacıyla program geliştirme çalışmalarını da hayata geçireceğiz. Aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunan eğitici ve danışmanlarımızın desteklenmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza da devam edeceğiz.”