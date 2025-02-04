Ticaret Bakanlığı, Gaziantep ve Karabük Ticaret İl müdürlerini görevden alırken, 16 ticaret il müdürlüğüne ilişkin atamalar yaptı. Bakanlık ayrıca açık olan müdür yardımcılıkları ile bölge müdürlüklerine de yeni atamalar yaptı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ile Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş görevden alınırken, 16 Ticaret İl Müdürlüğü'ne ilişkin atamalar da yapıldı.

Aynı kararname kapsamında; Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıkları ile Batı Akdeniz, Doğu Marmara ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine de yeni atamalar gerçekleştirildi.