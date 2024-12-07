16. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile 2. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali bir arada yapılacak ve ikili festival 24 Mayıs 2025'te başlayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2006 yılından bu yana uluslararası düzeyde kabul görmüş bir sanat etkinliği olan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile çocuk ve genç tiyatrosu alanındaki ihtiyacı karşılarken yeni beklentileri, iş birliklerini yaratmış, sanatsal paylaşımları teşvik ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği ve Bulgaristan Golden Key Company ortaklığında yürütülen “Eski Şehrin Kuklaları” isimli AB Projesi, Eskişehir'e sanat alanında önemli bir deneyim sunmuş, şehre tam donanımlı bir kukla atölyesi ile “Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali’ni kazandırmıştır. 2025 yılında kaynakların daha etkili ve daha verimli kullanılması hedeflenmiş, festival alışkanlıkları ve gelen talepler dikkate alınarak 2 festivalin aynı yıl güçlerini birleştirerek yapılması öngörüldü.

Şehir Tiyatrosu yetkileri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada; “Eskişehir Şehir Tiyatroları yönetim kurulu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali’nin bir arada gerçekleştirilmesine karar vermiş ve böylece, kukla sanatı ve çocuk-gençlik tiyatrosu alanında nitelikli eserlerin izleyicilerle her yıl buluşturulması amaçlanmıştır. Bu vesileyle, 16. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin 24 - 29 Mayıs 2025 tarihlerinde 2. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali’nin de ona eşlik etmesiyle gerçekleştirileceğini büyük bir mutlulukla duyuruyoruz. Geniş bir katılım ve renkli bir festival programı için çalışmalarımız sürüyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve kukla sanatıyla ilgilenen herkesi şimdiden yalnızca sahnelerimizle sınırlı kalmayıp şehrin tüm açık alanlarına yayılmayı hedeflediğimiz festivalimize katılmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.