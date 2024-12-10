Merkez fabrikası Bursa'nın Mudanya ilçesinde olan Türk Prysmian Kablo, 2024 yılında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu bir önceki yıla göre 0,8 puan artırarak, 95,60 puana ulaştı.BURSA (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe yenilikçi çözümleriyle fark oluşturan Türk Prysmian Kablo’nun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yetkilendirdiği derecelendirme kuruluşları tarafından incelenen 2024 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu belirlendi.

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan çalışma sonucunda Türk Prysmian Kablo’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu bu yıl 100 üzerinden 95,60 oldu.

16 yıldır sürekli yükseliş gösteren firma, 2023 yılında 95,52 puan olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 2024 yılında da 0,8 puan artırdı.

Bu sonuçla birlikte Türk Prysmian Kablo, Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yüksek derecesini de devam ettirdi.