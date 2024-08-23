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Ele geçirilen tüm kenevir bitkileri, kontrol altında imha edildi.

Süloğlu: Asayiş ekiplerinin rutin devriyesi sırasında, İ.B. isimli şahsın tarlasında ise 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edirne Merkez: KOM ve İstihbarat şube ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, M.T. isimli şahsın tarlasında 159 bin kök kenevir bitkisi bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne il merkezinde ve Süloğlu ilçesinde gerçekleştirilen ayrı ayrı operasyonlarda toplamda binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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