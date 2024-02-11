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Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli Adıyaman'da depremin 160'ıncı saatinde enkazdan sağ çıkarılan Aysima'yı evinde ziyaret ederek kendisine hediyeler götürdü.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli, Adıyaman’da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160’ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi’nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştı.

Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık.

Depremlerin sene-i devriyesinde Aysima'yı evinde ziyaret ederek ona hediyeler veren komutanlık personeli, kızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldı. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz" ifadelerini kullandı.