8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçlarına yönelik Siberağ operasyonunda 16 milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ operasyonlarının 8'incisini bu kez 8 ilde Jandarma tarafından düzenledi.

“SİBERAĞ-8” operasyonlarında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’deki takiplerde hesaplarında 16 Milyon 800 bin lira para hareketliliği bulunan 22 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM Kart ve banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1840980087304278431