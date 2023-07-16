Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunansitan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı:ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi ülke sınırlarında da sürdürüyor.

Hatay Belen'deki yangında 1.500 kişi tahliye edildi Hatay Belen'deki yangında 1.500 kişi tahliye edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan’dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ ve 3’ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1680547253017034753