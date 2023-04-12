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Ligdeki galibiyet sayısını 16’a yükselten Büyükşehir’de Kaptan Ramazan Döne attığı 8 golle takımın yıldızı olurken Çetin Çelik ise 5 golle katkı verdi.

Karşılaşmaya Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Onur Ersin,MohamedGhazali,Mohammed Miri ve İbrahim Bircan 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol ilk devreyi 19-19 beraberlikle bitirdi. İkinci devrede vites yükselten art arda bulduğu gollerle farkı açan Büyükşehir hentbol mücadeleyi 33-37 kazandı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 20. Haftasında Köyceğiz Belediyesi’ne konuk olan Büyükşehir Hentbol takımı karşılaşmayı 33-37 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 16’a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. SAKARYA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonunun 20. haftasındaKöyceğiz Belediyesi’ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı karşılaşmayı 33-37 kazanarak ligde zirve takibini sürdürdü.

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