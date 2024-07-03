Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, erken yaşlarda tasarruf bilincine erişilmesi hedefi ile “Enerji Okuryazarlığı” Projesini okullara taşıyan CK Enerji, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta toplam 96 ilkokulda, 17 bin 278 öğrenciye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - CK Enerji tarafından 2018 yılında başlatılan “Enerji Okuryazarlığı” Projesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 17 binden fazla çocukla buluştu.

CK Enerji perakende şirketlerinin İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile yaptıkları protokoller kapsamında 96 ilkokulda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, “elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu” gibi konularda verilmeye başlanan Enerji Okuryazarlığı eğitimleri başarı ile tamamlandı.

CK Enerji, 2018 yılında hayata geçirdiği “Enerji Okuryazarlığı” Projesi kapsamında o tarihten bu yana enerjinin verimli ve bilinçli kullanılması hedefiyle, birçok aşamadan oluşan adımlar atıldı. Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak sağlayan ‘şeffaf fatura’, elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama butonu’, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de ‘tüketici kitapçığı” gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada çocukların erken çağda Enerji Okuryazarlığı edinmesi için 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren; İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas illerinde il milli eğitim müdürlükleri ile birlikte belirlenen okullarda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri verilmeye başlandı.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 96 OKULDA EĞİTİM VERİLDİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılında da devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul Avrupa Yakası’nda 4 eğitmen eşliğinde 25 ilçede 50 okul ziyaret edildi. Bu çalışmalar sonucunda söz konusu okullarda 5 bin 71 öğrenciye ulaşıldı. Antalya’da 4 eğitmen eşliğinde 5 ilçede 20 okula ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaretlerde de 7 bin 158 öğrenciye Enerji Okuryazarlığı eğitimleri verildi. Sivas’ta ise, 2 eğitmen eşliğinde Sivas il merkezinde 26 okulda 5 bin 49 öğrenciye ulaştı. Böylece bu eğitim döneminde toplam 96 ilkokulda, 17 binin üzerindeki öğrenci Enerji Okuryazarlığı eğitimi almış oldu.