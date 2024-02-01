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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle 17 ilçede ikamet eden vatandaşlar, şehrin sosyal, kültürel ve tarihi merkezlerini ziyaret ediyor. Proje kapsamında Köprübaşı’dan gelen 54 kişilik kafile Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’da ağırlandı.MANİSA (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hayata geçirilen “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle Manisalı kadınlar hem kadim şehrin tarihi hakkında bilgi ediniyor hem de şehrin tarihi ve turistik noktalarını yakından görme fırsatı buluyor. Düzenlenmeye başladığı tarihten bugüne binlerce vatandaşın Manisa’yı daha yakından tanımasına olanak veren proje kapsamında Köprübaşı’dan gelen 54 kadın, Manisa’da ağırlandı. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz ile beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber Şehzadelerpark’ta karşıladı.

İlk durağın tanıtılmasının sonrasında kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Köprübaşılı kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde çay molası verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden kadınlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdiler.