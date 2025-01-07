İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen "Gürz-36" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftadır devam eden "Gürz-36" operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Aralarında İstanbul, Adana, İzmir'in bulunduğu 17 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 65 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olarak örgüte finans sağladıklarının tespit ettiklerini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1876487949144986021

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı “Terörsüz Türkiye” hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirterek, operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildiğini vurguladı.