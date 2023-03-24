Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci duyurdu.
Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ve detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Toplamda 11 kalemde hesaplara yapılacak ödemelere ilişkin detaylar şöyle:
- Anaç Koyun - Keçi desteği kapsamında 1 milyar 613 bin 350 TL,
- Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamında 357 milyon 909 bin 200 TL,
- Arıcılık desteği kapsamında 188 milyon 709 bin 150 TL,
- Hastalıktan Ari İşletme desteği kapsamında 43 milyon 743 bin 800 TL,
- Mazot ve Gübre desteği kapsamında 27 milyon 574 bin 675 TL,
- Hububat – Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 25 milyon 815 bin 890 TL,
- Kırsal Kalkınma Yatırımları desteği kapsamında 11 milyon 618 bin 963 TL,
- Tiftik Keçilerine İlave destek kapsamında 1 milyon 586 bin 220 TL,
- Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 1 milyon 303 bin 550 TL,
- Küpe Uygulama desteği kapsamında 540 bin 981 TL,
- Atık desteği kapsamında 89 bin 600 TL.