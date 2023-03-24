Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci duyurdu.

Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ve detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Toplamda 11 kalemde hesaplara yapılacak ödemelere ilişkin detaylar şöyle: