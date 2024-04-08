Dicle Elektrik, borcu 27 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal sulama abonelerini uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Dicle Elektrik tarımsal sulama döneminin başlamasına sayılı günler kala, elektrik gücüne dayalı tarımsal sulama yapacak olan abonelerine seslendi.

Şirket, geçmiş dönemlere ait borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerine 2024 yılında kesinlikle elektrik enerjisi verilmeyeceğini hatırlattı.

Dağıtım şirketi, bölge genelinde toplam elektriğin 3’te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinin 27 milyar TL’ye yaklaşan borçlarını ödemediklerine dikkat çekti. Dicle Elektrik, yapılacak kesme işlemlerinden borcunu ödeyen abonelerin etkilenmemesi için tedbirler alırken, borcunu ödeyen çiftçilere dağıtılmak üzere ilk aşamada 1000 adet jeneratör tedarik ettiğini de duyurdu.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde yıllık 23 milyar kWh olan toplam tüketimin yaklaşık 3’te birini kullanan ve ödenmemiş borçları 27 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal sulama abonelerini, sulama sezonu başlamadan son kez uyardı.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada “İyi niyetle sunulan tüm imkânlara rağmen bu güne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerimize, borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumak adına, bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi. Dağıtım şirketi, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı yineleyerek enerji arz güvenliğini sağlamak ve borçlarını düzenli ödeyen abonelerin haklarını korumak üzere gerekli tedbirlerin alınacağını hatırlattı.

ŞANLIURFA VE MARDİN’DEKİ 25 MİLYAR TL BORCU OLAN TOPLAM 18 BİN ÇİFTÇİYE ELEKTRİK VERİLMEYECEK!

Bölgedeki tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri açıklamada şunları kaydetti:

“Özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana devam eden tarımsal sulama alanındaki tahsilat sorunu her geçen gün artarak büyüyor. Başta Şanlıurfa ve Mardinli çiftçilerimizden kaynaklı olmak üzere ödeme yapmayan tüm çiftçilerimizin elektrik borçları toplamda 27 miyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 25 milyar TL’si bu iki ilimizdeki tarımsal sulama abonelerimizin ödemediği borçlarından kaynaklanıyor. Şanlıurfa’daki 13.000 abonenin 15.5 milyar TL, Mardin’deki 5.000 abonenin ise 9.5 milyar TL tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda.”