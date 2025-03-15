Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne alacağı bir konser ile kutlanacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenecek olan "18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Konseri" vatandaşlarla buluşacak.

Çanakkale Zaferi'nin destansı mücadelesinin Türk Sanat Müziği ile birleşeceği konser Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde sahnelenecek.

Konser 18 Mart Salı günü saat 21.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek. Etkinliğe katılarak Çanakkale Zaferi ruhuna tanıklık etmek isteyen vatandaşlar biletlerini "e-bilet.denizli.bel.tr" adresinden temin edilebilecek.

