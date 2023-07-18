Suudi Arabistan İstatistik Kurumu bu yıl hacı olanlara ilişkin ayrıntıları açıkladı. Bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) -Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içinden 184 bin 130 kişi hacı olurken, Arap ülkelerinden 346 bin 214, Asya ülkelerinden 1 milyon 56 bin 317, Afrika'dan 221 bin 863, Avrupa, Amerika, Avustralya ve diğer ülkelerden 36 bin 521 kişi kutsal topraklarda hac ibadetini ifa etti.

Türkiye’den ise 83 bin 430 kişi Hac ibadetini yaptı.

Hacıların 1 milyon 593 bin 271'i hava yoluyla, 60 bin 813'ü kara yoluyla, 6 bin 831'i de deniz yoluyla yurt dışından Suudi Arabistan'a geldi.

Yerli ve yabancı toplam hacı sayısı içindeki erkek hacı sayısı 969 bin 694, kadın hacı sayısı da 875 bin 351 kişiye ulaştı.

TÜRK FOTOĞRAFÇININ KABE FOTOĞRAFLARI DÜNYA BASININDA

2023 yılı Hac ibadeti Türk fotoğrafçı Cem İskender Özbalı tarafından birçok farklı açıdan fotoğraflandı.

Fotoğraflar dünya basınında geniş yer buldu.

Yaklaşık 2 milyon Müslümanın Hac ibadetini yerine getirmek üzere gittiği Mekke ve Medine'den çekilen fotoğraflar dünya basınında geniş yer bulurken büyük beğeni topladı.