Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali, “Şehirde Dans Var” sloganı ile bugün başladı. 12 ülkeden 392 dansçının katılacağı festival 27 Temmuz’a kadar sürecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18.'sini düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali bugün başladı. Denizli Valiliği önünden düzenlenen kortej ile başlayan festivale 12 ülkeden 392 dansçı katılıyor. Yol boyunca dans gösterilerinin sergileneceği kortejin ardından gruplar saat 21.00’de Delikliçınar Meydanı’nda sahne alacak. Bir hafta boyunca, İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, Yenişehir Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu ve KYK Amfi Tiyatro’nun yanı sıra Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Buldan, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde de festival coşkusu doyasıya yaşanacak. Denizlililerin beğenisine sunulacak festivalin gala programı ise 27 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Festivale katılacak gruplar
27 Temmuz’a kadar Denizli’ye renk katacak festival programına katılacak gruplar şöyle: “KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Kuzeyin Uşakları (Ankara) ile ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halk Dansları Topluluğu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü.”
Meydanlar kültür ve sanatla buluşuyor
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin kente ayrı bir güzellik getireceğini ifade etti. Festival heyecanını, “Şehirde Dans Var” sloganı ile kent merkezinin yanı sıra 6 ilçeye de taşıyacakları belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bu güzel şehrin meydan, bulvar, cadde ve sokaklarını kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın yüzlerinin güldüğü, sevgi ve dayanışmayla bir arada olduğu bir Denizli için gayret ediyoruz. Festival coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimi programlarımıza davet ediyorum” dedi
Festival Programı
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta boyunca ücretsiz olarak sunacağı festival programı şöyle:
21 Temmuz 2024 Pazar
Saat 21.00 Delikliçınar Meydanı
22 Temmuz 2024 Pazartesi
Saat 20.30 Acıpayam
Saat 21.30 Serinhisar
23 Temmuz 2024 Salı
Saat: 21.00 İncilipınar Parkı
Saat 21.30 KYK (Amfi Tiyatro)
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Saat: 20.30 Sarayköy
Saat 21.30 Buldan
25 Temmuz 2024 Perşembe
Saat: 21.00 Yenişehir Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu
Saat 21.30 Adalet Parkı
26 Temmuz 2024 Cuma
Saat: 20.30 Bozkurt
Saat 21.00 Çardak
27 Temmuz 2024 Cumartesi
Saat: 21.00 Gala Programı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi