Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşın önemli bir ihtiyacını karşılayan çok amaçlı salonlar kazandırıyor. Korkuteli Yazır ve Osmankalfalar mahallelerinde atıl durumda bulunan iki bina, yapılan tadilatın ardından düğün, nişan, mevlit ve toplantıların yapılabileceği alanlar olarak vatandaşın hizmetine sunuldu.ANTALYA (İGFA) - İlçelerde düzenlediği muhtar buluşmaları ile kırsal mahallelerin taleplerini yerinde dinleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gerekli talimatları vererek bu taleplerin kısa sürede yerine getirilmesini sağlıyor. Başkan Böcek, verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Korkuteli Yazır ve Osmankalfalar Mahallelerinin çok amaçlı salon talebi, atıl halde bulunan iki binanın tadilattan geçirilerek çok amaçlı salon haline getirilmesiyle karşılandı.

10 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Korkuteli Yazır Mahallesi’nde atıl halde bulunan çelik çatılı etrafı açık binayı çok amaçlı salona dönüştürdüklerini söyledi. Temuçin, “İnşai çalışmalarımız bitti. Vatandaşlarımızın düğünlerini, mevlit, toplantı gibi etkinliklerini yapabileceği kapalı bir alanı kazandırmış olacağız. Osmankalfalar Mahallesi’nde de okul olarak kullanılan binayı çok amaçlı salona çevirdik. Orada da vatandaşlarımız düğünlerini, mevlitlerini yapabiliyorlar. İlçelerimizde bulunan atıl durumdaki yapıları çok amaçlı salonlara dönüştürüyoruz. İki projenin toplam maliyeti 10 milyon liradır” dedi.

TALEP ETTİLER YAPILDI

Yazır Mahalle Muhtarı Mehmet Kocaoğlu da Bütünşehir Yasası’ndan önce Köy Tüzel Kişiliği zamanında muhtarın temelini attığı ve sadece çatısı yapılan binanın 18 yıldır atıl durumda olduğunu belirtti. Başkan Muhittin Böcek’e çok amaçlı salon talep ettiklerini söyleyen Muhtar Kocaoğlu, “Başkanımız söz verdi ve sağ olsun güzel bir şekilde yapıldı. Yazır halkımıza bu salon güzel bir hediye oldu. Teşekkür ediyoruz” dedi.

ESKİ BİNA YENİLENDİ

Osmankalfalar Mahalle Muhtarı Murat Duran da yıkılma noktasına gelen boş okulun Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı hizmet binasına dönüştürüldüğünü söyledi. Muhtar Duran, “Okulumuz yıkılma noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediyemize tahsisini yaptık. Büyükşehir ekiplerimiz binayı komple yeniledi. Mevlit, düğün, kına gibi bir toplantı yeri olarak mahallemize hediye ettiler. Osmankalfalar’da böyle bir yerimiz yoktu. Okulumuzun içinde mutfak da var. Yemekli etkinlikler için kolaylık oluyor. Başkanımız Muhittin Böcek sağ olsun yolumuzu da yaptı. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.