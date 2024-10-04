İçişleri Bakanlığı'nın yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik düzenlenen 19 ilde düzenlediği 'Siberağ-9' operasyonlarında yakalanan 115 şüpheliden 17'si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla mücadele konusunda bir süredir sürdürdükleri 'Siberağ' operasyonlarının 9'uncusunu bu kez 19 ilde düzenlediklerini duyrudu.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1842064629683323155

4 gün içinde düzenlenen “Siberağ-9” operasyonlarında 115 şüpheli yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 17’sinin tutuklandığını kaydetti.

Bu arada operasyonlarda 36 milyon TL değerinde, 3 adet ev, 3 adet araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konarken, çok sayıda dijital materyale de el konulduğu öğrenildi.