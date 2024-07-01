İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde "Nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik “Sibergöz-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 ilde "“Nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik “Sibergöz-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde “Sibergöz-48” operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1807645030158405979

Kaynak: igf