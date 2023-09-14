Fethiye Körfezi’nin deniz dibi temizliği için Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda 19 kurum temsilcisi bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde Körfez temizliği için Büyükşehir Belediyesi, Körfez Tarama projesi çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışma ile körfezdeki mevcut çamur (sediment) miktar, dağılım ve özelliklerinin belirlenmesi için deniz dibi akış ölçümleri, sediment numunelerinde ağır metal ve ekotoksitite analizleri ve “Deniz Dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Harita Hazırlanması” çalışması tamamlandı.

Çalışmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda 19 kurum temsilcisi bir araya geldi.Düzenlenen toplantı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fethiye Liman Başkanlığı, DSİ 213. Şube Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, MUSKİ, Fethiye Belediye Başkanlığı, MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnş. Tur. Taş. Tic. İşlt. İlt. San ve Tic AŞ katılımı ile gerçekleştirildi.

KÖRFEZİN TEMİZLENMESİNİN MALİYETİ 55 MİLYON EURO

Proje danışmanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, dip tarama faaliyeti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Yalçıner sunumunda dip tarama faaliyeti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunum yaparak, Deniz Dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Haritanın yanı sıra deniz dibi akıntı ölçümü ve mevcut çamur (sediment) analizi ile ilgili çalışmaların da tamamlandığını, ilgili kurumlar tarafından körfezde deniz dibi tarama yaparak temizliğin yapılmasının yanı sıra körfeze kirletici girişinin önlenmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gerekli olan çalışmaları anlattı.

Körfezin temizlenmesinin maliyetinin 55 milyon Euro olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, “Fethiye iç körfezinde yaşanan deniz kirliliğinin giderilmesi için dip tarama yapılması gerekli. Körfezin temizlenmesi çalışmalarına eş zamanlı olarak korunması çalışmalarının da birlikte yürütülmesi gerekli. Güncel rakamlarla körfezin temizlenmesinin maliyeti yaklaşık olarak 55 milyon Euro civarında. Bir kurumun tek başına bu bütçeyi karşılaması mümkün değil. Bunun için ilgili tüm kurumların ve bakanlıkların bir araya gelmesi lazım” dedi.

Toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşlarca, proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç duyulacak tüm veri ve bilgilerin talep edilmesi halinde paylaşılması, çalışmaların hızlandırılması ve koordineli çalışılması konusunda fikir birliğine varıldı.