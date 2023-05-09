Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişinde büyük ikramiye 40 milyon TL olacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 19 Mayıs biletleri satışa sunuldu.

40 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeli biletlerin fiyatları çeyrek 40 TL, yarım 80 TL ve tam 160 TL olarak açıklandı.

40 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 6 milyon TL olacağı duyuruldu.

Oyunseverler, 19 Mayıs biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.