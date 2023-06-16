İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022- 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor.

Son ders zilinin çalınacağı okullarda yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

Yıl sonu dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yayımladığı mesajında, "Bugün aldığınız karne sizlerin sadece bir dönemlik performansınızı ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tatil sevincini yaşarken okumayı ve araştırmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatan Bakan Tekin, "Tatilde sınırsız bir şekilde bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin" dedi.

Mesajında 1 milyon 200 bin öğretmenin daima destekçisi olacaklarına da dikkati çeken Bakan Tekin, mesajında, "Milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza gösterdiğiniz fedakarlık ve şefkatiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek duygusal ve sosyal yönden kendine değer katan, bu minvalde çaba gösteren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Kadim medeniyetimiz ve tarihi mirasımız, gerçekleştireceğimiz atılımlar için her türlü imkânı sunmaktadır. Yapmamız gereken tek şey buna inanmak, mücadeleyi ve azmi elden bırakmamaktır. Eğitim ailemize iyi tatiller" ifadelerine yer verdi.