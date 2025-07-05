Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen ‘Ulusal Dağcılık Festivali’, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’ün üzerinde dağcı, doğasever ve kampçıyı bir araya getiren festival hem doğa tutkusunu, hem de tarih bilincini aynı çatı altında buluşturdu.MERSİN (İGFA) - Festival dahilinde, Mersin Bolkar Dağı’nın en yüksek zirvesi olan 3 bin 524 metre rakımlı Medetsiz zirvesine tırmanıldı. Tırmanış, 5 yıl önce hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk dağcısı ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü onursal üyesi Muzaffer Erol Gez anısına bu yıl 5. kez yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ve kumanya başta olmak üzere lojistik destek sağladığı festivalde; 3 bin 524 metre rakımlı Medetsiz zirvesine yaklaşık 50 dağcı tırmandı. Festival kapsamında yalnızca doğa değil, tarih de ön plandaydı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılar, Karboğazı bölgesinde düzenlenen anlatımlarla, Kurtuluş Savaşı dönemine götürüldü. Bilgilendirmede; Kuvayi Milliye güçleriyle Fransızlar arasında geçen Karboğazı Çatışması’nın ve Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk direniş zaferlerinden biri olan Karboğazı Zaferi’nin önemi aktarıldı.

Sağnak: “Festivalimize tüm Türkiye’den dağcılar ve doğaseverler geliyor”

Mersin Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fatih Sağnak, düzenlenen festival ve Medetsiz zirvesine yapılan tırmanış hakkında bilgi vererek, “Bizler buraya her yıl festival için geliyoruz. Yıl içinde farklı zamanlarda da tırmanış yapıyoruz. Ancak dağcılığın en önemli isimlerinden biri olan Muzaffer Erol Gez abimizin ölüm yıldönümüne en yakın tarihlerde festivalimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bütün Türkiye’den de dağcılarımız ve doğaseverler gelerek festivale katılıyorlar. Biz de onlara rehberlik yaparak Medetsiz zirvesine tırmandırıyoruz. Tırmanış yapmayanlar için de farklı etkinliklerimiz oluyor. Çünkü bu bölge aynı zamanda Kurtuluş Savaşı esnasında kahramanlıklara tanıklık etmiş bir bölge ve katılımcılara kahramanlık olaylarının geçtiği yerleri de gezdirerek, onlara tarihi değerlerimizi anlatıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin kendileri için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Sağnak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Çünkü sadece festivalde değil, farklı etkinliklerimizde de bize destek veriyor. Mersin Dağcılık Spor Kulübü olarak, yaşadığımız şehirde dağcılığı tanıtmayı ve ilgi duyan insanların dağcılığa başlamasını hedefliyoruz. Ulaşım, kumanya ve diğer tüm destekleri için Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Festivale katılanlar memnun ayrıldı

Etkinliğe katılanlardan Hakkı Yavuz, 2013 yılından bu yana dağcılık sporunu yaptığını söyleyerek, ‘Ulusal Dağcılık Festivali’nin kendileri için kıymetli bir etkinlik olduğuna değindi. Festivali, Mersin adına güzel ve gurur verici bir etkinlik olarak tanımlayan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda verdiği hizmet ve destekleri de önemsediklerine değinerek, “Büyükşehir Belediyesi ulaşım, yemek, lojistik gibi her konuda destek veriyor. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tırmanışa katılanlardan Zöhre Bulut ise, “Bugün Karboğazı’ndayız. Bolkar Dağı’nın zirvelerinden biri olan Medetsiz zirve tırmanışını yaptık. Bu benim Medetsiz’de ilk tırmanışım. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sadece dağcılara değil, bisiklet kullananlara ve koşucularımıza da çok büyük destek veriyor. Bu konuda emeklerine sağlık” dedi.