Sakarya Nehri’nde 2006 yılında ölü bulunan inşaat mühendisi Gökhan Atakan’ın dosyası, 19 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayet olduğu ortaya çıkan olayda, eski eşi doktor Yeliz O. ve sevgilisi doktor Erdal B., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sakarya Nehri’nde 2006 yılında cansız bedeni bulunan inşaat mühendisi Gökhan Atakan’ın ölümü, yıllarca kaza olarak kayıtlara geçmişti. İlk eşi doktor Yeliz O., Atakan’ın karpuz soğutmak için nehre girip kaybolduğunu iddia etmişti. Ancak 2022’de Müge Anlı’nın programında gündeme gelen olay, yeniden soruşturuldu ve cinayet olduğu ortaya çıktı.

İTİRAF SES KAYDINDA

Yeliz O.’nun 2012’deki ikinci evliliği sırasında eşine yaptığı itiraf, cinayeti aydınlattı. Yeliz O., “Gökhan’ı eski sevgilim, doktor Erdal B., çiftlik evinde nehir suyuyla boğarak öldürdü. Cenazeyi benim arabamla nehre attık” dedi.

Bu konuşmaları kaydeden ikinci eş, delilleri savcılığa teslim etti.

Otopside, Atakan’ın cinayeti gizlemek için nehir suyuyla boğulduğu belirlendi.

MAHKEME KARARI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yeliz O. ses kayıtlarının hukuksuz olduğunu savunsa da ses eşleşmesine katılmadı.

Mahkeme, Yeliz O. ve Erdal B.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukladı.

AVUKATIN MÜCADELESİ ADALETİ GETİRDİ

Atakan ailesinin avukatı Enes Albayrak’ın titiz çalışması, 19 yıl sonra cinayetin aydınlatılmasını sağladı. Albayrak’ın hukuki çabaları, adaletin yerini bulmasında kilit rol oynadı.