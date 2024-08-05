Bursa'nın TFF 3. Lig temsilcisi 1923 Mustafakemalpaşaspor’un akademisi Minareliçavuş Tesislerinde sezon açılışını yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’ya yeni soluk getirecek projelerle açılışı gerçekleşen yeni sezon öncesi Akademi yönetim kurulu üyeleri, akademi antrenörleri basın mensuplarına tanıtıldı. Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu ve U19 teknik sorumlusu Osman Aktaş ve Akademi başkanı Aşkın Senal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

1923 Mustafakemalpaşaspor Akademi yönetim kurulu üyeleri ve antrenörleri ise şu şekilde;

Başkan: Aşkın Senal (İş adamı)

Mali İşlerden sorumlu Başkan Vekili ve U19’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Serkan Özkan (İş Adamı)

U17’den sorumlu başkan yardımcısı: Samet Kökçek (İş adamı)

U17’den ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı: Oğuzhan Senal (İş adamı)

U16’dan sorumlu başkan yardımcısı: Hasan Burak Özdemir (Yüksek İnşaat Mühendisi)

U16’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Dinçer İşbilir (İş adamı)

U15’den ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Emre Bozkurt (Arabulucu Avukat)

1923 Mustafakemalpaşaspor Akademi İdari Koordinatörü ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımmcısı: Okay Talay (Arabulucu Mali Müşavir)

1923 Mustafakemalpaşaspor Akademi Basın ve Medyadan sorumlu başkan yardımcısı Fatih Akkuş

Teknik ekip;

Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu ve U19 Teknik Direktörü: Osman Aktaş

U19 Yardımcı Antrenör: Cemal Şahbaz

Atletik Performans Antrenörü: Ertuğrul Kurtuldu

Atletik Performans Antrenörü: Ferit Yılmaz

U17 İlker Yüksek

U16 İbrahim Kasapoğlu

U15 Ömer Akgül

U14 ve U13 Erhan Durmuş

U12 ve U11 Mehmet Yılmaz

U10 Furkan Özmen

Kaleci Antrenörü: Fatih Vatansever

Maç İzleme: Mehmet Biçer

'TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

1923 Mustafakemalpaşaspor Akademi başkanı Aşkın Senal Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları ekledi “1923 Mustafakemalpaşaspor olarak Akademi Ligi’nde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Her takımın başına ikişer yönetici atayarak takımların daha iyi dizayn edilmesini sağlamak birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz de sportif başarı. Bu başarı ile beraber de Bursa’da ki profesyonel düzeye gelecek bütün gençlerimizi en iyi şekilde kullanıp üst liglere geçişlerini sağlamak. Biz bunu başarmak için çok ciddi bir mesai harcamaya başladık. Bursa halkı da bunu görecek” dedi.

'ANTRENÖRLERİMİZ BU YAPIYA UYGUN SEÇİLDİ'

Özellikle yeni bir proje olarak hayata geçen “Her guruba ayrı yönetim” anlayışına ayak uyduracak hocaların seçildiğini söyleyen Senal “Bütün Bursa’da ki bu yapıya uygun olan arkadaşlarımızı seçip, yönetimsel boyutumuzu güçlendirip, deplasmanlarda olan bütün maçlarda bile yöneticilerimizin bizzat gidip takımlarımızın başında olmalarını istedik. Bu sayede daha iyi bir gözlem yapma imkanına sahip olmayı hedefliyoruz. Futbolcu velileri ile olan diyalog açısında da daha iyi olacağını düşünerek böyle bir yapılanmaya gittik. Bu modelle de profesyonel ligler de dahil olmak üzere bir ilki gerçekleştireceğiz. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz. Osman Hoca çok kıymetli bir kardeşimiz. Osman Hoca’nın Bursa’da ki kariyer planlaması açısından hocamızı bir üst lige çıkarabilmek için burada görevlendirdik. U19 hocamızın ilk ciddi sınavı olacak. İnşallah hocamız burada kendini gösterip Türkiye’de ki veya bizle alakalı bütün liglere kendini hazır olarak gösterecektir diye düşünüyorum” dedi.

'BURSA’NIN VE TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN VARIZ'

1923 Mustafakemalpaşa Akademi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Serkan Özkan ise “Biz Türk futbolunun ve Bursa futbolunun gelişimini oldukça önemsiyoruz. Bu sebeple buraya zaman, mesai harcayıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bursa futbolunun ileriye gitmesi demek, Türk futbolunun ileriye taşınması anlamına gelir. Bizlerde bu sezon yaptığımız bu proje ile geleceğe umut olmak ve futbolu başka noktaya taşımak için çaba harcıyoruz. Sizlerinde bizlere bu anlamda destek olmasını çok önemsiyoruz” dedi.

'KULÜBÜMÜZ BURSA'NIN EN GENİŞ YETİŞTİRİCİ AĞINA SAHİP'

Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu ve U19 Teknik Direktörü Osman Aktaş ise Bursa’nın en geniş yetiştirici ağına sahip olduklarını söyleyerek “Bursa merkezde hem kendi futbol okullarımız hem iş birliği yaptığımız yerel kulüplerimiz hem de Arabayatağı ile müthiş bir uyum içerisinde elit düzeyde oyuncular yetiştirmek adına çalışıyoruz. Sadece iş birliği halinde olduğumuz ve bünyemizdeki yapı ile temelde 1700'ü gecik sporcu havuzuna sahibiz. Geçtiğimiz sezon Bursa’da yerel ligde diğer kulüplerde forma giymiş 10 yaş-19 yaş arası 276 sporcuya dair izleme raporlarına sahibiz. Temel amacımız aslında hem kendi akademimiz hem de iş birliği yaptığımız kulüpler adına bir yetiştiricilik standartları belirlemek” dedi.

'YURT DIŞINDAN KULÜPLERİ ÖRNEK ALIYORUZ'

Özellikle İspanya ve Almanya’da bazı kulüpleri örnek aldıklarını belirten Aktaş “İspanya ve Almanya'da yetiştiricilik modellemelerinde standartlara sahip 16-17 kulübü incelediğimizde oyunu algılama ve atletik düzeyde de belli bir seviyede olma adına programlar yürütüldüğünü görüyoruz. Her kulübün kendi temel eğitim programı olsa da tüm bu eğitim programları bir noktada aynı metodolojiden birleşiyor bu da 16-17 yaş döneminde profesyonel düzeye yaklaşmış genç sporcular yaratmak. Yani eğitim programları farklılık gösterse de bir futbolcunun hangi noktada hangi özellikler ile profesyonel olacağı konusunda ortak bir hedefte birleşiyorlar. Bizim de kulüp olarak amacımız. Futbol okullarında temel futbol eğitimi amaçlarken, Akademide U14-U15 ve U16 seviyesinde; çağı yakalayan, Aaan ve zaman kavramlarını özümseyen gelişim programı uygulamak. U17 grubunda mevkiisel nitelikleri ve atletik becerileri öne çıkaran geçiş programları ile tamamlayıcı bir eğitim sürecini hedeflemek ve son olarak da U19 seviyesinde ise A Takım seviyesinin talep ettiği kuvvet, atletik yapı, oyuna dair yüksek algı, taktiksel zekânın ilerlemiş olması, güçlü karakteristik yapı, disiplini ve iş ahlakını temele alan kişilik yapısı gibi birçok başlığı A Takıma uyumu sağlayacak profesyonel bir gelecek adına amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

'U8 GRUBUNDAN U19 TAKIMINA KADAR 28 ANTRENÖR İLE GELİŞİM SÜRECİNİ YÖNETİYORUZ'

Özellikle akademide 28 antrenör ile gelişim sürecini gözlemlediklerini söyleyen Osman Aktaş “A Takıma geçiş grubu olan U19 Takımının sentetik saha yerine çim sahada çalışmalarını sürdürmesi için A Takım tesislerindeki sentetik sahayı doğal çim sahaya çevirdik. Bunun maliyetinin 2-3 yıldız oyuncu almaktan vazgeçmeye eşdeğer olduğunu söylersek bugüne değil geleceğe yatırım yapan, genç sporcular için para harcayan bir kulüp olduğumuz daha iyi anlaşılır. Yeni sezonda özerk bir akademi yönetim kurulu oluşması, A Takıma sporcu verildiğinde kulübün akademiye ödeme yapma kararı gibi radikal ve akademiyi besleyici bir sistem oluşturulması gelecek yıllarda birçok kulüp için de bizi rol model yapacaktır. Bu sezon Akademi düzeyinde gerçekleştirdiğimiz atılım aslında sadece yeni döneme dair bir başlangıç çünkü düşüncemizde var olan çok daha kapsamlı projeler için de ilk adımları bugünden atıyoruz. Biz akademi düzeyinde üst tarafa sporcu vermeyen üretimsiz şampiyonluklar yerine her sezon A Takım seviyesinde yeterliliğe sahip 3-4 oyuncu yetiştiren yapılar hedefliyoruz. Bu şekilde finansal anlamda sürdürülebilir kulüp yapısı oluşturarak aslında A Takımda 3 sene sonra takım bütçesinin %60'lık kısmının dışarıya aktarılmadan kasamızda kalmasını sağlayacağız. Tüm bu hedeflerin istikrarlı projeler, sabırlı süreçler ve nitelikli-proje üreten zihin yapısına sahip insanlar ile gerçekleşeceğine fazlasıyla inanıyorum. Bursa futbolundaki meslektaşlarımız değerli antrenörlerimizin bu süreçte bize fikirleri, sporcu önerileri ile verdiği destek sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

'BİZLERE GÜVENEN VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Akademi’de yapılan bu atılımın mimarlarına teşekkür eden Aktaş “Çok fazla inandığım bir söz var: Bir problemi görme yeteneğiniz var ise onu çözme iradesini de göstermeniz gerekir. Bu noktada yetiştirici düzendeki problemi gören bizlere, çözümleri sunan destekleri için Bursa futbolunun şu anda en tepedeki futbol aklı Başkanımız Ekrem Senal'a, Kulüp Başkanımız Burak Selamet'e, Akademi Yönetim Kurulu Başkanımız Aşkın Senal'a ve tüm yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

'SEZONA ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ'

U19 takım kaptanı Berat Tani ise “Hocamız Osman Aktaş çok deneyimli ve iyi bir hoca, takım arkadaşlarım da çok istekli ve arzulu. Yeni sezona çok iyi başladık. Antrenmanlarımızda herkes çok istekli ve arzulu mücadele ediyor. Yardımcı hocalarımız, hepsi sağ olsunlar bizle özel olarak çok ilgileniyorlar. Başkanımız Aşkın Senal’da hep yanımızda bize sürekli destek oluyor. O yüzden şu an herkes çok mutlu, takımda çok olumlu bir hava var. Sezona sıkı çalışarak ve iyi başladık. İnşallah hep böyle güzel devam eder. Hedefimiz tabii ki grupta şampiyon olup Türkiye Şampiyonasına devam etmek, daha sonra inşallah Türkiye Şampiyonasında iyi bir derece yakalamak. Geçen senelerde de oluşan takımın Türkiye dördüncülüğü var. Geçen sene de talihsiz olarak elendik U19’da. İnşallah bu sene daha iyi olur. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak.