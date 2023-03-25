Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen, 1923 müzikali izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İSTANBUL (İGFA) - Hazırlıkları bir buçuk yıl süren, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor.

İzleyicilerini Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaran 1923 müzikali prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Askıda Ne Var iş birliği ile öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirecek. Müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri ise 27 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak.

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor.