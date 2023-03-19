Kepirtepe Öğretmen Lisesi 1982 yılı mezunları Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelerek Bahçeköy yakınlarındaki Grabuna Restaurant’ta buluşup hasret giderdiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’dan İsmail Çomak, Veysel Gürşat, Cemil Kuzakçı ve Muzaffer Özcan tarafından düzenlenen buluşma, okul anıları ve güncel sohbetlerle gece geç saatlere kadar devam etti.

Kepirtepe 1970 mezunu ve Kepirtepeliler Eğitim Vakfı kurucusu A. Baki Topal’da kısa bir konuşma ile Kepirtepeli kardeşlerini vakıf konusunda bilgilendirdi.

Yaklaşık 100 kişilik grup Mayıs ayında yapılacak olan Geleneksel Kepirtepeliler Günü’nde buluşmak üzere Keşan’dan ayrıldılar.