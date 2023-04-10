Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmanın ikinci yarısında Enezspor bulduğu iki golle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak, puanını 19'a çıkardı.

Karşılaşmayı Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de izledi.

1984 Keşan Kültürspor, Enez Belediyespor'a 2-0 yenilerek, Play Off'u kaçırdı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor, Play Off’a çıkabilmek için deplasmanda karşılaştığı Enez Belediyespor maçını 2-0 kaybederek ligi 3. sırada tamamladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.