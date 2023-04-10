1984 Keşan Kültürspor, Enez Belediyespor'a 2-0 yenilerek, Play Off'u kaçırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor, Play Off’a çıkabilmek için deplasmanda karşılaştığı Enez Belediyespor maçını 2-0 kaybederek ligi 3. sırada tamamladı.
Karşılaşmayı Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de izledi.
Enez Stadı'nda başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Enezspor bulduğu iki golle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak, puanını 19'a çıkardı.
20 puanlı Anafartalarspor'un ardından ligi ikinci tamamlayarak Play Off'a kaldı.